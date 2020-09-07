ليبيا – واصلت المفوّضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الأحد في مقرّها بطرابلس اجتماعاتها الدورية، بشأن مشروع إصدار بطاقة الناخب الإلكترونية.

الاجتماع الذي انعقد بحضور رئيس مجلس المفوّضية عماد السايح ومدير إدارة العمليات الصادق الزكار تضمّن بحسب المكتب الإعلامي التابع للمفوّضية، استعراض المقترحات المقدّمة من فريق العمل المُكلَّف وأهمّ الميزات المتوفّرة في النماذج المتوقّعة لشكل الإصدار ومكوّناته والتفاصيل الفنية المتعلّقة بالتنفيذ.

وأشار السايح خلال متابعته مستوى التحضيرات الخاصّة بإصدار بطاقة الناخب الإلكترونية، إلى أنّ هذا المشروع يأتي في سياق استعدادات المفوّضية والرفع من جاهزيتها لإجراء أيّ عملية انتخابية قادمة.

يشار إلى أنّ الاجتماع الأوّل حول هذا المشروع قد انعقد في نهاية أغسطس المنصرم، حيث تمّت فيه مناقشة التصور العام لمشروع البطاقة باعتبارها وثيقة ذكيّة تضمن مشاركة الناخب وفق أعلى معايير النزاهة.