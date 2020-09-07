ليبيا – نفت ممثّلة منظّمة الصحّة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف ما أثير مؤخّرًا من أنّ المنظّمة منحت مساعدات بالملايين لأيّ جهة ليبية لمكافحة فيروس كوفيد-19.

هوف أكّدت خلال لقاء معها عبر برنامج “البلاد” على قناة “ليبيا 218” أمس الأحد أنّ منظّمة الصحّة العالمية لاتقدّم دعمًا ماليًا مباشرًا لأيّ مؤسسة في ليبيا.

وأوضحت أنّ المنظّمة وكالة لديها معايير محدّدة للصحّة العامّةوعادةً ما تقدم الدعم الفني وأثناء حالات الطوارىء تقوم بسد الثغرات في الأنظمة الصحّية أيضًا، حيثما توجد احتياجات.

هوف قالت مؤكّدةً على عينية المساعدات: “لم نقدّم أيّ أموال إلى وزارة الصحّة أو المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لكنّنا نساعد في بناء القدرات وأنشطة تدريب العاملين الصحّيين وموظفي المختبرات الطبّية”.