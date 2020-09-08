إيطاليا – لا يزال المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري بلا عمل، منذ رحيله عن نادي يوفنتوس، بنهاية موسم 2018/2019، رغم ارتباطه الدائم بتولي تدريب العديد من الفرق طوال الفترة الماضية.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن أليجري عُرض عليه خلافة رونالد كومان في منصب المدير الفني لمنتخب هولندا قبل بضعة أيام.

ويتولى الهولندي دوايت لوديويجيس، مهمة تدريب منتخب بلاده بصفة مؤقتة، بعدما رحل كومان هذا الصيف عقب حصوله على عرض من برشلونة لخلافة كيكي سيتين.

ورغم التقارير التي تفيد بأن الهولندي هينك تين كات هو الأقرب لتدريب المنتخب الوطني، إلا أن “سكاي” كشفت عن اتصال المسؤولين بأليجري لمعرفة موقفه من قبول المهمة.

وأكدت الشبكة أن أليجري لم يرحب بالعرض الهولندي، في ظل انتظاره الحصول على فرصة العودة للعمل في أحد الأندية بدلًا من المنتخبات الوطنية.

يذكر أن أليجري قاد يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات متتالية، كما وصل به إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وكالات