ليبيا – أفاد أسطول إيريني الذي يراقب عملية حظر توريد السلاح إلى ليبيا في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّه رصد منذ 4 مايو عند بدء نشاطه في البحر وعبر الدوريات التي نفّذها وسط البحر الأبيض المتوسّط، وأكثر من 600 عملية حراسة و 12 زيارة ودية إلى متن بعض السفن التجارية عشرات السفن المشبوهة قبالة الساحل الليبي.

أسطول إيريني وفي بيانه له نشره موقع “العربية .نت” أشار بأنه رصد سفناً مشبوهة في أكثر من عشرة موانئ ونقاط بالإضافة إلى80رحلة عسكرية و25 مهبطا.

كما لفتت عملية إيريني التي تراقب حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة ومكافحة تهريب النفط من ليبيا إلى أنّها رفعت 14 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن طرفي النزاع في ليبيا مثبتة بذلك حيادها.