فرنسا – أعلنت اللجنة المنظمة لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، اليوم الثلاثاء، إصابة مديره، كريستيان برودوم، بفيروس كورونا المستجد، وسيتعين عليه الابتعاد عن السباق لمدة أسبوع.

وأوضحت المصادر أن نتائج فحوصات الدراجين المشاركين سلبية ويمكنهم متابعة الطواف الذي تنطلق مرحلته العاشرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

ويعود مدير الطواف الذي سيحل محله، فرانسوا لومارشان، إلى منصبه الاثنين المقبل.

وقال برودوم الذي لم تظهر عليه عوارض الإصابة بالفيروس، لوكالة فرانس برس: “سأغادر الطواف لمدة ثمانية أيام”، مضيفا: “سأفعل مثل أي موظف فرنسي في هذا النوع من الحالات”.

وحسب البروتوكول الصحي الذي قررته السلطات قبل بدء الطواف في الـ29 من أغسطس، يتم استبعاد الفريق المشارك في طواف فرنسا من المنافسات في حال إصابة شخصين من أصل 30 شخصا تضمهما صفوفه، بمن فيهم المسؤولون والأجهزة الفنية.

المصدر: أ ف ب