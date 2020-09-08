إسبانيا – يبذل مجلس إدارة ريال مدريد قصارى جهده للتخلص من الويلزي، غاريث بيل، وبيعه مقابل مبلغ كبير، ويدرك فلورنتينو بيريز، رئيس النادي أن هذه العملية معقدة، لكنه واثق من أنها ستنجح.

وكان ولا يزال النجم الويلزي يشكل مشكلة رياضية واقتصادية كبرى لناديه الملكي، حيث يحصل اللاعب على راتب صاف قدره 17 مليون يورو سنويا، وهو الأمر الذي عقد ميزانية النادي التي تهتز بسبب فيروس كورونا. .

وذكر موقع Defensacentral المدريدي أن توتنهام الإنجليزي، النادي الوحيد الذي سيكون على استعداد لإنفاق الأموال لاستعادة بيل، إذ يعتقد مدربه البرتغالي، جوزيه مورينيو، أنه قادر على استعادة أفضل مستوى للنجم الويلزي في حال عودته لفريقه السابق.

وحسب مصادر مقربة من النادي الإنجليزي، فإن توتنهام قدم عرضا لريال مدريد يقضي باستعارة غاريث بيل لمدة موسم، مع بند يتيح شراء عقده بشكل إجباري في نهايته، لكنه اشترط دفع المبلغ على عدة أقساط وليس دفعة واحدة.

وذكر الموقع المقرب من المرينغي أن إدارة النادي الأبيض ترغب في بيع عقد اللاعب بمبلغ 25 مليون يورو، لكن يأس النادي ورغبته في التخلص من اللاعب جعلته على استعداد لتقليص المبلغ إلى 15 مليون يورو، شرط حصوله عليه دفعة واحدة دون مقترحات غريبة أخرى.

ووفقا للموقع فإن راتب الجناح الويلزي، البالغ عمره 31 عاما، يقف عائقا أمام إنجاح المفاوضات، ويحاول ريال مدريد إقناع توتنهام بالموافقة على المطالب المالية للاعب للتخلص منه.

ولا يرغب غاريث بيل بتقليص راتبه، مفضلا البقاء في النادي الإسباني حتى وإن كان خارج تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم القادم.

المصدر: defensacentral