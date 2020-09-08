ليبيا – أكّدت جامعة الدول العربية على متابعتها سير الحوار الليبي الذي انطلق في مدينة بوزنيقة جنوبيّ العاصمة المغربية الرباط، بدعوة من المملكة المغربية وتحت إشراف بعثة الدعم الأممية في ليبيا، والذي جمع بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة.

جامعة الدول العربية أشارت -بحسب المكتب الإعلامي التابع لها- إلى أنّ الهدف من الحوار دفع مسار الحلّ السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات، ومتابعة مختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في البلاد.

ودعا مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة كافّة الأطراف الليبية إلى مواصلة الانخراط وبحسن نية في هذه المجهودات كافّة، للوصول إلى حلٍّ وطني ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يفضي إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية التي تمرُّ بها البلاد وتتوجيها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي الجميع بنتائجها.