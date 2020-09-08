ليبيا – قال وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي إنّ زيارة وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بارتولو في مالطا ايفاريست بارتولو، تأتي في ظلّ ما تردّد عن وجود تعاون مشترك بين مالطا وتركيا في شرق المتوسّط ومع حكومة الوفاق، خاصّة بعد الزيارة الأخيرة للوفد المالطي إلى طرابلس.

العرابي وفي تصريح لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية أوضح أنّ الأوضاع في شرق المتوسّط تجري بإيقاع سريع في التأييد والرفض والتحالفات، لكن أنقرة أصبحت مصدر قلق لدول البحر المتوسّط والناتو والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الزيارة تؤكّد أن مالطا ترى مصلحتها في أن تبتعد قليلًا عن تركيا.