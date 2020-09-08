العراق – أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، امس تسجيل 4314 إصابة و77 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن “عدد الفحوصات المختبرية التي تم إجراؤها لهذا اليوم بلغ 24318 نموذجا، ليصبح المجموع الكلي للفحوصات منذ بداية الجائحة (1765247) نموذجا”.

وأضافت أن مختبراتها “سجلت 4299 حالة شفاء جديدة خلال ذات المدة، ليكون المجموع الكلي لحالات الشفاء 202859 حالة”.

ومنذ ظهور الجائحة في العراق، بلغ عدد الإصابات 264674 إصابة، بينما وصلت الوفيات إلى 7589 وفاة.

المصدر: RT