اليابان – مع استمرار أزمة فيروس كورونا (ويبدو أن اللقاح لن يضل قبل نصف عام 2021)، قررت شركة يابانية ناشئة باسم Donut Robotics أن تزيد من فائدة القناع الواقي، وذلك عبر تقديم قناع ذكي يسمح بترجمة صوت مرتديه إلى 9 لغات مختلفة.

القناع الواقي الذي يتحدث 9 لغات

يعمل قناع C-Mask عبر تسجيل الرسالة التي تود قولها ثم إرسالها كرسالة نصية مكتوبة عبر تطبيق خاص، وذلك عبر تسعة لغات مختلفة هي اليابانية والإنجليزية والصينية والفرنسية والكورية والتايلاندية والبهاسا والإسبانية والفيتنامية، علماً ان الشركة لم تذكر ما اذا تخطط لإضافة المزيد من اللغات.

إضافة لذلك، يمكن للقناع أن يُستخدم لإجراء المكالمات أو عمل تدوينات وملاحظات سريعة أثناء الاجتماعات، إضافة إلى المساعدة في زيادة ارتفاع صوت المتحدث.

هذا ومن المنتظر أن تطرح الشركة هذه الأقنعة للبيع في الأسواق اليابانية بشهر سبتمبر المقبل مقابل 40 دولار للواحد، كما تنوي توسيع عملياتها لاحقاً لتشمل الصين والولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يعد أمر مفيد للغاية في مختلف الدول التي يتواجد بها أعداد كبيرة من الجنسيات المختلفة والذين قد ترغب بالتحدث معهم رغم وباء كورونا المنتشر حالياً.

وكالات