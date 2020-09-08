تركيا: جودة الغاز المكتشف في البحر الأسود من الأفضل في العالم

تركيا: جودة الغاز المكتشف في البحر الأسود من الأفضل في العالم

تركيا – صرح مصدر مسؤول في الحكومة التركية بأن جودة الغاز الذي اكتشفته بلاده مؤخرا في البحر الأسود، من الأعلى في العالم.

واكد المصدر: “من ناحية الجودة يشغل حقل ساكاريا مكانه بين الأفضل منها في العالم”، مضيفا أن احتياطي الغاز المكتشف يعد ثاني أكبر مصدر تم اكتشافه في العالم في العام الجاري، وأنه يعادل 1.9 مليار برميل من النفط.

وفي أغسطس الماضي أعلنت الحكومة التركية عن اكتشاف حقل غاز كبير في البحر الأسود تقدر احتياطياته بنحو 320 مليار متر مكعب، متوقعا البدء بتوريده إلى السوق الداخلية في 2023.

المصدر: وكالات