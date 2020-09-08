هولندا – فاز المنتخب الإيطالي على نظيره الهولندي 1-صفر امس على ملعب “يوهان كرويف” في أمستردام في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

سجل هدف النقاط الثلاث والصدارة لاعب إنتر نيكولو باريلا في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الاول (45+1).

وتصدرت إيطاليا مجموعتها برصيد أربع نقاط من مباراتين، مقابل ثلاث لكل من هولندا وبولندا الفائزة على البوسنة والهرسك 2-1 بعدما قلبت تأخرها خارج عقر دارها إلى فوز مستحق بفضل رأسية من لاعب وست بروميتش ألبيون الإنكليزي كميل غليك (45) ومدافع بينيفينتو الإيطالي كاميل غروشيسكي (67)، فيما تقدمت البوسنة عبر هاريس حجرادينوفيتش (24 من ركلة جزاء).

وعادت بطلة العالم أربع مرات إلى سكة الانتصارات بعدما توقفت السلسلة عند 11 فوزا متتاليا إثر تعادلها في الجولة الاولى أمام البوسنة والهرسك 1-1، فيما خسرت هولندا فرصة زيادة غلتها من النقاط على أرضها للمباراة الثانية على التوالي بعد فوزها على بولندا 1-صفر في المرحلة الاولى.

وعززت إيطاليا التي فشلت في التأهل إلى مونديال روسيا 2018، من سجلها أمام هولندا إذ لم تخسر أمامها منذ الدور الأول لكأس أوروبا 2008 حين سقطت بثلاثية نظيفة. مذاك فاز الـ “سكوادرا أتسورا” ثلاث مرات مقابل ثلاثة تعادلات.

المصدر : أ ف ب