ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال إنّ رسائل مصر في قضية ليبيا كانت واضحة وجلوس المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب على منصّة مجلس النواب المصري كانت رسالتي بأنّ أمن ليبيا جزءٌ لا يتجزّأ من الأمن القومي المصري.

عبد العال وفي حواره مع موقع “بوابة أخبار اليوم” المصرية أوضح أنّ البلدين تجمعهما حدود مشتركة لـ1200 كيلومتر وعلاقات تاريخية واجتماعية، ولا يمكن أن تسمح مصر بالعبث بالأمن القومي لليبيا.

وأضاف أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان له موقف استعماري واضح تدخّل في سوريا والعراق، وأخذته بعض الأفكار التي وصفها بـ”الشيطانية” للدخول في ليبيا ولكنه وجد موقفًا حاسمًا وحازمًا.

رئيس مجلس النواب المصري اختتم بالقول: “أعتقد أنّ الأمور في ليبيا بدأت بالحلحلة، وأتمنّى أن يتوّج الوضع في ليبيا بالسلام الدائم ولبناء مؤسّسات الدولة وإجراء انتخابات الرئاسة”.