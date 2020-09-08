الولايات المتحدة – تعشق السيارات الخارقة؟ الساعة التي سنعرفك عليها هي ساعة خارقة ستنسيك عالم المحرك، اكمل القراءة لتتعرف عليها معنا.

ساعة بمحرك V12:

لم أُطلق عليها اسم ساعة خارقة؟ لأنها وبكل بساطة تحتوي على محرك توربيللون شبيه بمحرك سيارات بقوة V12، أي أن الساعة التي سترتديها ستنقلك الى عالم خارق بمجرد قراءتك للوقت من خلالها.

تصميمان مميزان:

ساعة A 10 الخارقة تأتي بنسختين، واحدة من التيتانيوم والأخرى من الياقوت، لتعد كل من يرتديها بالجودة التي يبحث عنها اي عاشق للسيارات، لا بل أكثر. وبوجود محرك التوربيللون تصبح الساعة الجديدة منافسة شرسة بوجه أغلى الساعات.

ساعة مختلفة لكل مالك:

وتماما كما تعد شركة السيارات الخارقة سائقيها بالتميز عبر تقديم مميزات مختلفة بحسب الطلب تليق بما يفضله كل منهم، تعد شركة الساعات الخارقة من يرتديها بالتميز عبر اعطائه امكانية اختيار خاصيات خاصة به.

لون وتصميم مميزان:

لا تأتي الساعة الخارقة بتصميم عادي فكل منا يستطيع ارتداء ساعة دائرية الشكل، فلكي تتميز عن الاخريات، تأتي ساعة A 10 بشكل أقرب الى المستطيل قد تشبهها بالقسم الأمامي من سيارات السباق. اما لونها فأزرق لتصبح رياضية بامتياز ويأتي داخلها شبيها بمحرك سيارة ما يجعلها بالفعل ساعة خارقة.

كم يبلغ سعرها؟

سعرها ليس بالقليل مقارنة مع الساعات اليومية، ولكن عندما نقارن السعر بالمواصفات التي تتمتع بها، نجد أنه سعر مقبول جدا:

فساعة التيتانيوم متوفرة بألفي دولار، اما ساعة الياقوت فمتوفرة بـ 5000 دولار.

وكالات