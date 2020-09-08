ليبيا – أجرى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع الياباني تارو كونو.



الاتصال تناول وفقا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة سبل التعاون بين البلدين في ملفّات عدة، على رأسها مساعدة اليابان في تدريب عدد من أفراد مسلحي الوفاق وتأهيلهم وفق المعايير الدولية.



وتطرّق الجانبان إلى الوضع الحالي في ليبيا وانطلاق حوار مجلس الدولة ومجلس النواب في المملكة المغربية، وسبل دعم وإنجاح هذا الحوار للخروج من الأزمة الراهنة في ليبيا.

يُذكر أنّ الوزير الياباني كان يشغل منصب وزير الخارجية قبل أن يتقلّد مهامّ وزارة الدفاع سبتمبر 2019.