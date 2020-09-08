ليبيا – قام رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الإثنين، بتنصيب محمد الحداد رئيسًا لأركان الوفاق، وذلك وفق مراسم عسكرية أقيمت في مقر المجلس الرئاسي.

السراج هنّأ خلال الاحتفالية بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس الحداد متمنّيًا له التوفيق في مهامّه، ووجّه تحية لمنتسبي مسلحي الوفاق ومن وصفهم بـ”القوّات المساندة”، الذين قدّموا التضحيات من أجل بناء الدولة المدنية، بحسب قوله.

وأكّد على أهمية تضافر الجهود من أجل أن تجتاز البلاد الأزمة الراهنة، ويتحقّق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوع ليبيا.

من جهته عبّر الحداد عن شكره وتقديره لثقة السراج بشخصه، مؤكّدًا حرصه على العمل مع قيادات القوات المختلفة لتطوير القدرات، وبناء جيش ليبيٍّ نظامي موحّد قادر على حماية الوطن والمحافظة على استقلاله وتأمين حدوده.