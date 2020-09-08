إسبانيا – كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، الثلاثاء، عن المركز الذي سيحتله الأرجنتيني ليونيل ميسي، في خطة الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة.

وذكرت الصحيفة أن المدرب الهولندي سيعتمد خطة 4-2-3-1، وفقا لمصادر من غرفة ملابس برشلونة.

وأوضحت أن ميسي سيشغل مركز الجناح الأيمن الوهمي، حيث إنه سيبدأ بالتواجد جهة اليمين، ثم سيتحرك بحرية للأمام وفي العمق، مع تحريره من الأدوار الدفاعية.

وذكرت أنه في المقابل سيعتمد كومان في الجهة اليسرى على جناح حقيقي لفتح الملعب، مثل عثمان ديمبلي، أو أنسو فاتي، أو فرانسيسكو ترينكاو.

وسيشارك ميسي مع برشلونة في مباراة ودية، السبت المقبل، خلال الظهور الأول لكومان.

ولم يحضر ميسي الكشف عن فيروس كورونا قبل ثمانية أيام، وغاب عن كل الجلسات التالية استعدادا لبداية الموسم، بعدما أرسل مذكرة رسمية للنادي يطلب فيها الرحيل.

لكن هداف برشلونة التاريخي ظهر في التدريب المسائي لفريقه يوم الاثنين، وهو الأول له مع المدرب الجديد رونالد كومان، بعد خضوعه (ميسي) للكشف عن فيروس كورونا في منزله يوم الأحد.

المصدر: mundodeportivo