مصر – افادت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم الثلاثاء إنها قررت مد حظر استيراد السكر الأبيض والخام 3 أشهر أخرى، تبدأ من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية الذي جرى اليوم.

وأوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في بيان صحفي، أن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، ويهدف إلى “رفع الضرر عن الصناعة الوطنية من جراء تقلبات الاسعار العالمية وتصريف المخزون المتراكم من السكر”.

وأشارت الوزيرة إلى إنه تم “استثناء الكميات التي يتم استيرادها كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية، شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان”.

وبلغ مخزون مصر المتراكم من السكر حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي استهلاك البلاد لمدة تتجاوز 6 أشهر، وفقا للبيان.

المصدر: رويترز