روسيا – أوضح كيريل بورتوف، رئيس مديرية السياسة الاقتصادية وتنمية المدينة في موسكو، إن العاصمة الروسية، فقدت بسبب الوباء ستة ملايين سائح.

وأضاف بورتوف، أن الخسائر الاقتصادية التي تحملتها إيرادات ميزانية المدينة وصلت إلى حوالي 35-40 مليار روبل (حوالي 600 مليون دولار).

وتابع بورتوف القول: “حتى الآن، فقدنا حوالي ستة ملايين سائح – وهذا يمثل حوالي 35-40 مليار روبل من عائدات ميزانية المدينة، وحوالي 300 مليار روبل من دخل رواد الأعمال”.

في 11 مارس أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.

في موسكو، بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد أكثر من 220 ألف شخص، وتوفي بسبب هذا الفيروس حوالي خمسة آلاف من سكان العاصمة الروسية.

المصدر: نوفوستي