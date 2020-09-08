هنية بعد لقائه جنبلاط: حريصون على أمن لبنان واستقراره

هنية بعد لقائه جنبلاط: حريصون على أمن لبنان واستقراره

لبنان – استقبل رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط امس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له.

وأعرب هنية عقب اللقاء عن حرص الحركة على أمن لبنان واستقراره، وشكر جنبلاط على مواقفه الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني في لبنان.

وثمن موقفه المساند للوحدة الفلسطينية، وإبداءه الاستعداد للعمل على تسهيل كل ما يمكن أن يحقق العيش الكريم للاجئ الفلسطيني في لبنان.

كما جدد التمسك بثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، مؤكدا على علاقات حماس المميزة والمتوازنة مع كل المكونات اللبنانية.

وشدد على أن الحركة لا تتدخل بشؤون لبنان الداخلية، وتعمل دائما على علاقات فلسطينية لبنانية أخوية ومتميزة.

وكرر هنية موقف الحركة الرافض لأي مشاريع هادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها مشروع “صفقة القرن”، ومشروع الضم.

وحضر اللقاء عن حركة حماس، ماهر صلاح رئيس حركة حماس بالخارج، ورئيس مكتب العلاقات العربية والدولية عزت الرشق، نائب رئيس مكتب العلاقات العربية والدولية أسامة حمدان، ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي.

المصدر: وكالات