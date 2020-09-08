اليابان – هل مللت من مظهر الدراجات النارية التقليدي؟ أنت الآن في المكان الصحيح، حيث سنستعرض لك في سترايف واحدة من أكثر الدراجات جنوناً التي قد تراها في حياتك، ويسعدنا أن نخبرك أيضاً بأنها كهربائية بالكامل لتزداد سعادتك إذا كنت من محبي التقنيات الحديثة.

أكثر دراجة جنونية في العالم

تحمل الدراجة التي نحدثك عنها اليوم اسم Racer-X، وقد تم بناؤها بواسطة الدراج الشهير مارك أتكينسون، حيث تتميز بهيكل ألومنيوم وألواح هيكل من ألياف الكربون، في حين أن الهدف من تصميمها، هو بناء دراجة نارية لا تشبه أي دراجة تقليدية أخرى في الأسواق حالياً.

من جانبه، يشرح أتكينسون آلية التوجيه المبتكرة في الدراجة غير التقليدية قائلاً أنه بتدوير أذرع X الأمامية يُمكنك تحريك العجلة الأمامية، كما قام بتثبيت صندوق التوجيه في الخلف، وأضاف أنها تحتوي على عصا تحكم مثبتة على مقبض اليد اليسرى، سيتم تطويرها لاحقاً.

في الختام، بالرغم من أنها قد لا تكون الدراجة النارية الأكثر تقليدية أو راحة على هذا الكوكب، إلا أن مصممها نجح بالفعل في جعلها الأكثر جنوناً، والسؤال الآن، هل قد ترغب في قيادتها؟

وكالات