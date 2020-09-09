الولايات المتحدة – فقدت شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية خمس قيمتها، أمس في جلسة متقلبة، وعند إغلاق بورصة نيويورك، هبط سعر سهم الشركة الأمريكية بنسبة 21.06% إلى 330.21 دولار.

وفي مطلع سبتمبر الجاري، كانت قيمة سهم الشركو الواحد أغلى بمقدار الثلث، أكثر من 498 دولارا.

ويرى الخبراء أن من بين أسباب هذا التراجع، يمكن ذكر تشكل “فقاعة”، بالإضافة إلى أن “تسلا” لم تتمكن الأسبوع الماضي من دخول المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” القياسي.

وأغلقت سوق الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد لثالث جلسة على التوالي، أمس، مع استمرار موجة مبيعات في أسهم كبرى شركات التكنولوجيا.

وأنهى المؤشر “داو جونز” الصناعي التعاملات على انخفاض نسبته 2.25%، بينما هبط المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 2.78%، في حين أغلق المؤشر “ناسداك” المجمع على تراجع نسبته 4.11%.

المصدر: “نوفوستي” + “رويترز”