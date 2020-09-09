أول تعليق لكريستيانو رونالدو بعد تجاوزه 100 هدف دولي واقترابه من رقم الإيراني علي دائي

أول تعليق لكريستيانو رونالدو بعد تجاوزه 100 هدف دولي واقترابه من رقم الإيراني علي دائي

البرتغال – علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حول تجاوزه لـ100 هدف دولي رفقة منتخب بلاده وتحقيقه بذلك رقما تاريخيا، كما تحدث عن مطاردة الإيراني علي دائي، أفضل هداف دولي في التاريخ.

وسجل رونالدو هدفين في المباراة التي جمعت منتخب البرتغال مع مضيفه السويدي ضمن دوري الأمم الأوروبية، امس في الدقيقتين 45 و72.

وبهذين الهدفين، رفع رونالدو عدد أهدافه مع المنتخب البرتغالي إلى 101، وأصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل إلى الهدف المئوي مع منتخب بلاده، بعد الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، المهاجم الإيراني المعتزل، علي دائي، الذي سجل 109 أهداف لبلاده خلال مسيرته الاحترافية.

وقال النجم البرتغالي عقب المباراة: :أنا سعيد لكوني سجلت هدفين رائعين ومهمين وحققت رقما قياسيا كنت أبحث عنه”.

وأضاف “الدون”: “سعيد أكثر بتمكن الفريق من تحقيق الفوز، ثم بطبيعة الحال، بالرقم القياسي، الهدف رقم 100 و101 ، وهما هدفان رائعان”.

وأكد النجم البرتغالي أنه غير مهووس بالأرقام القياسية، ورغم ذلك سيسعى لاستهداف رقم الإيراني علي دائي.

وقال مهاجم يوفنتوس: “الهدف هو الرقم القياسي، سأذهب نحوه خطوة بخطوة، الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي”.

ويحتاج النجم البرتغالي إلى 9 أهداف فقط ليحطم الرقم القياسي كأكثر لاعب يسجل مع منتخب بلاده في تاريخ كرة القدم.

يذكر أن رونالدو يبتعد عن غريمه التقليدي، الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ31 هدفا، حيث سجل قائد برشلونة 70 هدفا رفقة منتخب “راقصي التانغو”.

المصدر: “وكالات”