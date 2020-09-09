إيران.. تراجع جديد للعملة الوطنية

إيران – ارتفع سعر صرف الدولار، امس في سوق العملات الموازية (السوداء) في العاصمة طهران إلى 252000 ريال.

ويشهد الدولار موجة صعود متواصلة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وكانت العملة الأمريكية قد سجلت في تعاملات أمس 247000 ريال، فيما بقي السعر الرسمي في البنك المركزي الإيراني عند 42000 ريال.

ويقول مراقبون إن انخفاض سعر الذهب في الأسواق العالمية، ودخول تجار العملات الذهبية لتداولات الدولار، كان السبب وراء هبوط سعر الريال الإيراني مجددا، وذلك إلى جانب آثار العقوبات الأمريكية وانخفاض الصادرات الإيرانية جراء جائحة كورونا.

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لطوابير أمام مكاتب الصيرفة في البنوك الإيرانية في عدة نقاط من العاصمة طهران، حيث يسعى مواطنون إلى تبديل مدخراتهم إلى الدولار، كما نشر ناشطون عراكا بالأيادي بين مواطنين في أحد الطوابير بشمال العاصمة.

وتزامن ارتفاع سعر الدولار مع صعود جديد لأسعار السيارات في إيران، وخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي في الحكومة، اليوم الثلاثاء، لم يتطرق الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الهبوط الجديد في قيمة العملة الوطنية، لكنه حث وزارة الصناعة على تشديد الرقابة على سوق السيارات.

المصدر: RT