إيران – أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، امس عن وفاة 132 شخصا وتسجيل 2302 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفعت حصيلة المصابين إلى 391112، وتوفي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد 22542 شخصا.

وقالت الوزارة إن 3713 مصابا بفيروس كورونا بحالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 337414 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، مضيفة أن 13 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

المصدر: RT