الأردن – أعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن وزارة النقل وهيئة الطيران المدني قامتا بإجراء الترتيبات اللازمة مع دولة الإمارات وتركيا لبدء الرحلات الجوية، خلال اليومين القادمين.

وأكد الرزاز، أمس على توجه الحكومة لفتح المعابر الجوية والبرية والبحرية بالكامل، بعد تحقيق المتطلبات والإجراءات الوقائية، لافتا إلى أن فتح المطار جاء بعد أن حصل على الاعتمادية الصحية، وأن العمل جار لفتح مركز حدود جابر(مع سوريا) بعد اعتماديته من الناحية الصحية.

وأشار إلى أن إعادة فتح المطار جاء بعد تحقيق عدة متطلبات أساسية، أبرزها مراعاة شروط الصحة والسلامة للمسافرين القادمين والمغادرين، وأن يكون هناك فصل بالمسارات للمسافرين بين الدول المصنفة وبائيا، خضراء وصفراء وحمراء، وأن تكون مخالطة العاملين في المطار مع المسافرين بالحد الأدنى، واتخاذ كل إجراءات الوقاية.

وتعود حركة الطيران في الأردن للانتظام، اليوم الثلاثاء، بعد تعليق استمر نحو 6 أشهر نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مارس الماضي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مازن الفراية، مدير عمليات خلية أزمة كورونا، في تصريحات تلفزيونية، إن المطار في البداية سيستقبل 6 رحلات منتظمة يوميا فقط، وذلك للتمكن من اختبار منظومة العمل في المطار، بعد توقف الرحلات لفترة طويلة.

وأضاف أن عدد الـ6 رحلات في البداية يشمل رحلات الإجلاء ضمن خطة عودة المغتربين الأردنيين المستمرة حتى الـ22 من سبتمبر الحالي، وأشار إلى أنه توجد اليوم الثلاثاء رحلات من السعودية والجزائر وتركيا، مضيفا أن الرحلات بين الدول سيكون بينها تباعد.

المصدر: وكالات