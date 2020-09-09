اليمن – أعلنت قوات التحالف العربي ليل الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة “أنصار الله” الحوثية من اليمن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف “تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية”.

وكثفت قوات الحوثيين منذ الصيف هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة على مواقع داخل السعودية التي أعلنت بدورها اعتراض عدد منها.

ويقود التحالف العربي منذ مارس 2015، تحالفا يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: “واس” + وكالات