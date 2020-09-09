ليبيا – حثَّ رئيس الحكومة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني أمس الثلاثاء جهاز الحرس البلدي على الاضطلاع بدوره، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الجهاز اللواء توفيق المسماري.

الثني أكّد بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة على أهمية جهاز الحرس البلدي، لافتًا إلى أنّ دوره لا يقلُّ أهمية عن أية مؤسسة أو جهة أمنية.

وشدّد الرئيس على ضرورة الرفع من من مستوى العمل واستخدام الصلاحيات المخوّل بها جهاز الحرس البلدي، وذلك للحيلولة دون وقوع التجاوزات، خاصّة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والدوائي وضبط الشارع العام فيما يتعلّق بالأنشطة التجارية والمرافق.

وناقش الاجتماع كافّة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الجهاز، وكيفية معالجتها بما يكفل تحقيق أفضل الأداء لهذا الجهاز الحيوي.