ليبيا – قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إنّ بلاده ترفض توريد السلاح إلى ليبيا، مؤكّدًا أنّ الحوار بين الأطراف الليبية هو الحلُّ الوحيد للأزمة.

بوقادوم وفي حوار على قناة “فرانس 24” وفقًا لما نقله موقع “روسيا اليوم” أضاف أنّ مستقبل وأمن ليبيا أمر مهمٌّ جدًا بالنسبة للجزائر.

كما ذكّر بمخرجات مؤتمر برلين الذي شدّد على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وكشف الوزير الجزائري عن سعي بلاده وشقيقتها تونس لاستضافة حوار بين فرقاء الأزمة الليبية، مشيرًا إلى ضرورة إشراك دول الجوار وعلى رأسها مصر والدول المحيطة بالجنوب الليبي فضلًا عن إيطاليا ومالطا واليونان.