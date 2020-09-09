ليبيا – أكّد عضو مجلس النوّاب عصام الجهاني أنّ هناك تناغمًا كبيرًا بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري لتمهيد الطريق أمام مسار الحوار السياسي في المغرب.

رئيس وفد البرلمان في مفاوضات بوزنيقه في المغرب في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أضاف أنّه بعد الاجتماعات الإيجابية تقرّر تمديد الجلسات ليومين إضافيين بحيث تنتهي المشاورات يوم الخميس لإنجاز اتّفاق مبدئيّ واضح على آلية تعيين قادة المناصب السيادية.

وأوضح الجهاني أنّ هناك العديد من المقترحات لتعيين قادة المناصب السيادية من بينها ما جاء في اتفاق الصخيرات وهناك مقترحات أخرى طرحها أعضاء الوفدين.

عضو مجلس النواب أشار إلى أنّ آلية تعيين قادة المناصب السيادية سوف تراعي معايير مهمة لإنجاز اتفاق كامل يرضي الطرفين ويكون مفتاحًا لأيّ مفاوضات سياسية مقبلة.