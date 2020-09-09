روسيا – قرر العلماء من مدينة سمارا الروسية إيجاد بديل للبلاتين باهظ الثمن الذي يستخدم في خلايا البطاريات الكهربائية الهيدروجينية الفضائية. وذلك بالتعاون مع العلماء الصينيين والهنود.

واعتزم العلماء تصميم البطاريات الهيدروجينية الرخيصة استنادا إلى البطاريات الهيدروجينية التي تستخدم في قطاع الفضاء والتي تستخدم خلاياها من البلاتين الغالي كمادة حفازة، ما يمنع اعتماد تلك التكنولوجيا في البطاريات الكهربائية العادية.

وبدأ العلماء في البحث عن مادة رخيصة يمكن استخدامها في خلايا البطاريات الهيدروجينية التي تتميز بنظافة بيئية وإنتاجية عالية.

وقد تم تشكيل فريق عمل دخل فيه الخبراء الروس في جامعة “كوروليوف” للتكنولوجيات الفضائية في سمارا ومعهد ” فرومكين” للكيمياء العضوية في موسكو وجامعة بكين للتكنولوجيات الكيميائية والمركز الهندي الدولي لبحوث التعدين والمواد الجديدة.

ويقوم العلماء الصينيون بحسابات نظرية ويجرون عددا من التجارب العلمية بغية إعداد غشاء قلوي لخلية البطارية الهيدروجينية.

وأما الخبراء الروس فيعملون على تصميم مادة حفازة ستحل محل البلاتين في البطارية. ويقوم الخبراء الهنود بتجميع أقطاب البطارية الكهربائية ويدرسون مكوناتها المجهرية.

وقالت البروفسور في قسم الكيمياء الفيزيائية بجامعة سمارا الروسية، أنجيلا بولانوفا،” نحن نقترح تصميم محفزات البطارية الكهربائية الهيدروجينية على أساس مركبات ذات مسامات مجهرية يبلغ قطرها 2 إلى 4 نانومتر، ثم سنضيف إليها مواد من شأنها تحسين قدرة المركبات على التحفيز وبينها النيتروجين، العناصر الأرضية النادرة، الديسبروسيوم، والتربيوم وغيرها”.

يذكر أن منظمة “بريكس الدولية (البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا) تخصص لهذا الغرض كل عام منحة مالية تقدر بـ5 ملايين روبل. وستستغرق البحوث العلمية 3 أعوام.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا