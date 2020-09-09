ليبيا – قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنّ الوطن العربي يعيش أوضاعًا أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد، مما يؤكّد أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك.

بن فرحان وخلال كلمته أمام اللجنة الوزارية العربية الرباعية وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء أضاف أنّ بلاده تؤكّد اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية وعدم قبولها بأيّ مساس يهدّد استقرار المنطقة وتضع الحلول السلمية قبل أيّ حلّ آخر.

وأكّد أن المملكة العربية السعودية تساند الحلول السياسية للأزمات في كلّ من سوريا وليبيا والسودان، داعيًا الأشقاء في ليبيا لحقن الدماء والحفاظ على السيادة.