ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري المشارك في اجتماعات بوزنيقة المغربية عبد السلام الصفراني القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إنّ اللقاءات سادتها أجواء إيجابية، وتمَّ التوصّل لتفاهمات مبدئية مع وفد مجلس النواب حول معايير اختيار المناصب السيادية.

الصفراني وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقرّبة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء أكّد أنّه تمّ خلال جلسات الحوار طرح آليات عدّة من قبل الوفدين، للتوصّل لتسمية المناصب السيادية بمراعاة الجانب الجغرافي والسكّاني، ومنها آليات تضمن المشاركة الواسعة وليست بالتقاسم.

وشدّد على ضرورة إنهاء الانقسام ومحاربة الفساد، ووقف إهدار المال العام وتوحيد المؤسّسات السيادية للدولة لكي تواجه هذه المؤسّسات أشكال الفساد وتعاضد الجهات التنفيذية وتساعدها في إنجاز مهامها وحفظ سيادة الدولة.

وأكّد على أحقّية مجلس الدولة ومجلس النواب في اختيار المناصب السيادية السبعة وفقًا لما نصّت عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي، مؤكّدًا استمرار المحادثات ليوم آخر.

وحول آخر المستجدات بيّن الصفراني أنّ المباحثات مستمرة،قائلًا: توقّفنا اليوم لغرض التشاور بعد أن عرض كلُّ وفد ما لديه، وسيتمُّ الاستئناف مجددًا غدًا أو بعد غد”.

وثمّن الصفراني الجهود المغربية لتوفير بيئة حوار ليبي بوجود زخم دولي كبير مؤيد للمشاورات، متأمّلًا التوصّل لاتفاقات وتفاهمات مستقبلًا.