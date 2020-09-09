ليبيا – قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إنّه خلال الأيام الماضية عاد من ليبيا نحو 1200 من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا إلى الأراضي السورية بعد التقدّم في الحوار الليبي – الليبي.

عبد الرحمن أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للمرصد إلى أنّ مهمّة هؤلاء المرتزقة انتهت وعادوا؛ لأنّ رواتبهم جرى تخفيضها من 2000 دولار إلى 600 دولار أمريكي.

ولفت إلى أنّ هناك بعض المرتزقة ممن كانوا في المعسكرات التركية بعد أن جرى تجميعهم من مناطق في إدلب وعفرين بتركيا، مضيفًا: “قيل لهم: العملية تأجلت ومن يريد العودة إلى سوريا يعود، موضوع تخفيض رواتب المرتزقة يبدو أنّه يتعلق بموضوع انتهاء مهمّة هؤلاء في ليبيا، فقرروا تخفيض أجورهم”.