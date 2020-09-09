المركزي: آفاق الاقتصاد السعودي هذا العام تظل ضبابية

المركزي: آفاق الاقتصاد السعودي هذا العام تظل ضبابية

السعودية – تحدث محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، اليوم الأربعاء، عن آفاق الاقتصاد السعودي في العام الجاري، وخاصة بعد تعرضه لضربة جراء أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط.

وقال الخليفي إن الضبابية تظل تغلف آفاق اقتصاد البلاد لهذا العام، مع سعي الدولة المصدرة للنفط للتصدي لتداعيات أسعار النفط المنخفضة وجائحة كورونا.

وأكد الخليفي، في مناسبة افتراضية لـ”يورومني”، التزام البنك المركزي السعودي بربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد المملكة خلال العام الجاري بنسبة 2.3%، على أن ينمو بنسبة 3.1% في 2021.

المصدر: وكالات