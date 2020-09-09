ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إنّ وفد حكومة الوفاق الذي يزور القاهرة لا يملك أيّ سلطة لتنفيذ ما يقوله على الأرض، وهو لا يمكنه فرض أيّ حلٍّ على المليشيات، لا سيّما مليشيات مصراتة.

المسماري أشار في مداخلة تلفزيونية وفقًا لموقع “إرم نيوز” إلى أنّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج متخوّف بشكل كبير من الالتفاف على الرئاسي، ويحاول إطالة عمر حكمه بإرسال وفد من حكومته إلى القاهرة.

ونفى المسماري خَرْقَ الجيش لوقف إطلاق النار، مؤكّدًا بالوقت ذاته تحرّك ميليشيات الوفاق باتّجاه مدينة الجفرة.

وأضاف المسماري: “نسعى لتحقيق أهداف عملية الكرامة بمحاربة الإرهاب في ليبيا بحلول سلمية، فإذا استجابت المليشيات بتسليم أسلحتها للقوّات المُسلّحة، فسنذهب مع السلام، حتى يتمَّ فرض هيبة الدولة الليبية”.

كما أوضح أنّ الجيش لم يعلن انتهاء الحرب، موضحًا أنّ وقف إطلاق النار لا يعني انتهاءها ولكن يعطي فرصة لإحلال السلام، مضيفًا: “ونحن مستعدّون وجاهزون”.