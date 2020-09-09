أبوظبي – أغلقت بورصات الخليج الرئيسية مرتفعة امس في حين هوت بورصة مصر نتيجة خسائر واسعة النطاق قادتها الأسهم العقارية.

وصعد مؤشر الأسهم السعودي الرئيسي 0.5 بالمئة، فيما قفز سهم شركة “جبل عمر للتطوير” 6.9 بالمئة، وأضاف سهم “أرامكو” السعودية 0.6 بالمئة.

فيما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.7 بالمئة، بفضل صعود سهم “بنك الإمارات دبي الوطني” 1.9 بالمئة، وبنك “دبي الإسلامي” 1.2 بالمئة.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر على ارتفاع 0.3 بالمئة، فيما صعد سهم “اتصالات” 0.4 بالمئة، وزاد سهم “بنك أبوظبي الأول”، أكبر بنوك البلاد، 0.2 بالمئة.

أما في قطر، فقد صعد المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم مصرف “الريان” 1.2 بالمئة، وشركة “الكهرباء والماء القطرية” 2.5 بالمئة.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري الرئيسي على هبوط 1.7 بالمئة، ونزل سهم الشركة المصرية للاتصالات 8.6 بالمئة، وفقد سهم مجموعة “طلعت مصطفى” 4.3 بالمئة.

المصدر: “رويترز”