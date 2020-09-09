بينيت يجهش بالبكاء بعد تتويجه بالمرحلة العاشرة لسباق فرنسا للدراجات الهوائية

بينيت يجهش بالبكاء بعد تتويجه بالمرحلة العاشرة لسباق فرنسا للدراجات الهوائية

فرنسا – أحرز الدراج الأيرلندي سام بينيت المركز الأول في المرحلة العاشرة لسباق فرنسا للدراجات الهوائية التي امتدت لمسافة 168.5 كيلومتر، امس.

وتغلب بينيت، الذي فاز سابقا بثلاث مراحل في سباق إيطاليا وبمرحلتين في سباق إسبانيا، بصعوبة على الأسترالي كاليب إيوان والسلوفاكي بيتر ساجان ليحقق أول انتصار له في أشهر سباق للدراجات في العالم.

ولم يتمالك بينيت نفسه وأجهش بالبكاء، خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق، قائلا: “لا أصدق نفسي.. أشكر جميع أفراد الفريق.. وكل من لعب دورا في فوزي اليوم”.

وأضاف وهو يمسح دموعه “أعتذر للجميع فقد غلبتني المشاعر”.

وبدأت كل الفرق الـ22 المرحلة العاشرة من سباق فرنسا بعدما جاءت كل فحوص المتسابقين سلبية لفيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز