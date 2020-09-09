روسيا – أعادت الأخصائية الروسية في الأنظمة الغذائية، أولغا بورلاكوفا، إلى الأذهان أن الاضرار الناجمة عن تناول الوجبات السريعة تنطلق من بضعة عوامل.

وقالت:”أولا، ليست كل مطاعم وجبات الشارع تلتزم بمعايير صحية، ما يزيد من خطر التسمم بعد تناول تلك الوجبات”.

وهناك عامل ضار آخر وهو استخدام كميات كبيرة من الزبدة والزيت المكرر، ما يضاعف خصائص ضارة لعجين الخميرة ويقتل فوائد الخضروات واللحم.

وأخيرا فإن غالبية وجبات الشارع تطبخ على أساس عجين الخميرة الذي تهضمه المعدة بشكل سيئ للغاية إلى جانب دقيق القمح .

مع ذلك فإن الشاورما تعتبر وجبة شارع أقل ضررا مقارنة بوجبات سريعة أخرى. ويتعلق هذا الأمر باستخدام الخبز وكمية كبيرة من الخضروات. وقالت الخبيرة الروسية إن الشاورما تتضمن كمية كافية من الخضروات الطازجة التي تساعد في الهضم الأفضل للحم وتقلل الوزن. ولا تكون الشاورما عادة مالحة، ما لا يؤدي إلى زيادة الإحساس بالجوع. ويعني ذلك أنك لن ترغب بعد تناولها في تناول المزيد من وجبات الطعام”.

بينما لم تنصح، بورلاكوفا، بإضافة المايونيز إلى الشاورما، إذ أنه يمكن اعتبار الشاورما الخالية عن المايونيز وجبة غذائية مفيدة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا