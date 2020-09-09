ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم صهد إنّ الفرق بين اجتماع المغرب وجنيف هو أنّ اجتماعات المغرب من اقتراح دولة المغرب جمع وفدين عن مجلس الدولة ومجلس النواب فقط، والمهمّة المطروحة هي التوافق على معايير تولّي المناصب السيادية وكيفية تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، و التأكيد على وقف إطلاق النار كأساس لإمكانية استئناف جلسات الحوار بين المجلسين.

صهد الموالي لتركيا أضاف في تصريح لموقع “عربي 21” القطري: “أما اجتماعات جنيف فهي من اقتراح بعثة الأمم المتّحدة، وهي بين ممثلين لشخصيات ترى البعثة بأنّ لها دورًا في المشهد السياسي منهم السراج والمشري وعقيلة وآخرون، وليس هناك قاعدة لكيفية التمثيل إلا اختيار الأشخاص أنفسهم، أيّ أنّها لقاءات ليست بين المجالس، وعلى وصف البعثة لها فهي لأغراض القيام بعصف ذهني”.

وحول ما تمّ نقاشه حتى الآن علق قائلًا: “ما يتسرّب حتى الآن أنّ المحادثات قد تركّزت على أيّ الخيارين أفضل، هل الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في بدايات العام القادم؟ أم تعديل الاتفاق السياسي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس منفصل عن الرئاسي؟”.

كما ردّ على سؤال حول دلالة تأييد حفتر للمباحثات سواء في جنيف أو في المغرب بالقول: “حفتر يناور ما وسعته المناورة، وما يقوم به فعلًا هو مزيد من تحشيد المرتزقة الذين تجنّدهم دولة معينة والدفع بكلّ أنواع الأسلحة في محيط منطقة سرت، وهو يعلم أنّه أصبح خارج المشهد السياسي وأنّه لن يعود إليه إلا بتخريب كلِّ فرص النجاح والاتفاق عن طريق شنِّ هجوم جديد”.