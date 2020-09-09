كوريا ج – أفادت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، امس إنها تخطط لإنتاج مادة الأجسام المضادة التي تعالج فيروس كورونا المستجد بكميات كبيرة خلال الشهر الجاري.

وأوضح نائب مدير المقر المركزي لمكافحة الأمراض كوون جون أوك في موجز صحفي عقده اليوم، أن إدارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية تراجع المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية لمادة الأجسام المضادة، وتعتزم السلطات الصحية إنتاج المادة بكميات كبيرة في سبتمبر الجاري.

وأفاد بأن السلطات الصحية حصلت على موافقة الوزارة على إجراء المرحلة الأولى من التجارب السريرية في يوم 17 يوليو الماضي، واستكملتها وتجري تحليل نتائجها حاليا. وفي يوم 29 يوليو، حصلت على موافقة من بريطانيا على إجراء المرحلة الأولى من التجارب السريرية، وتجري التجارب السريرية في الوقت الحالي بعد تجميع المصابين.

وأضاف أن السلطات الصحية حصلت في يوم 25 أغسطس الماضي على الموافقة على إجراء المرحلة الأولى من التجارب السريرية تجاه المصابين مع أعراض خفيفة، وتسعى لتجميع المصابين حاليا.

المصدر: “يونهاب”