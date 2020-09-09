ليبيا – عقدت اللجنة المُشكّلة بموجب قرار رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني للمرور والتفتيش بشكل دوري على كافّة المستشفيات والمراكز الصحية اجتماعها الأوّل أمس الثلاثاء لوضع آلية لعملها خلال المدة القادمة.

اللجنة قرّرت بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية تشكيل لجان فرعية في البلديات تعمل على مدار اليوم والساعة بما يكفل المرور والتفتيش على المستشفيات والمراكز الصحية ف البلديات، وإحالة نتائج عملها للجنة المركزية بشكل دوري لاتّخاذ اللازم.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ تشكيل اللجنة جاء عقب اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية العادي الثالث للعام الحالي الذي عُقد برئاسة الثني في مدينة بنغازي والذي تقرّر خلاله إعادة هيكلة القطاع الصحّي للمستشفيات والمراكز الطبّية والقائمين عليها.

وباشرت اللجنة اجتماعها باستدعاء رئيس مكتب الخدمات الصحّية ببنغازي ناصر الكاديكي الذي قدّم إفادته حول الوضع الصحّي في البلدية والمؤسسات الطبّية التابعة للمكتب.

وأكّدت اللجنة أنّ عملها ينصب تجاه تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الصحّي ومتابعته بما يقدّم أفضل الخدمات للمواطن خصوصًا في ظلّ جائحة كورونا.

وشدّدت اللجنة أنّها ستّتخذ كافّة الإجراءات القانونية الكفيلة بإنعاش القطاع الصحي ليواصل قدرته على تقديم أفضل الخدمات الطبّية والصحّية للمواطنين.

ووفقًا لقرار رئيس الحكومة فإنّ اللجنة ستتّخذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقوانين المعمول بها على أن تحيل نتائج عملها بشكل أسبوعي.

هذا وترأس اللجنة وكيل وزارة الدفاع المُكلّف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، وتضمُّ في عضويتها مدير إدارة المتابعة وتقيم الأداء في ديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس والمندوب عن جهاز الأمن الداخلي محمد إدريس حسن والمندوبين عن جهاز الإمداد الطبي عبدالحميد بوزيد وجمال محمد.

كما تضمُّ اللجنة في عضويتها المندوب عن وزارة العدل جاسر علي سالم والمندوب عن وزارة الصحّة محمد علي بن خيال.