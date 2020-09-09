إنجلترا – اعتبر مدرب المنتخب الانجليزي غاريث ساوثغيت أنه ما كان يجب على الاتحاد الاوروبي لكرة القدم إقامة مباريات في دوري الأمم الأوروبية، قبل أيام قليلة من انطلاق بعض الدوريات الكبرى.

وجاء حديث ساوثغيت عقب تعادل منتخب الأسود الثلاثة سلبا مع مضيفته الدنمارك امس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للمستوى الأول.

وتعرضت كتيبة ساوثغيت لنكسة بعد أن اضطر لاستبعاد لاعب وسط مانشستر سيتي فيل فودن ومهاجم مانشستر يونايتد مايسون غرينوود بسبب خرقهما قوانين البروتوكول الصحي لفيروس كورونا المستجد حيث لم يسافرا من أيسلندا إلى الدنمارك، بعد أن ذكرت تقارير صحفية أيسلندية أن الثنائي التقى بفتاتين محليتين خلال فترة وجودهما في أيسلندا، حيث خاض كل من فودن (20 عاما) وغرينوود (18 عاما) مباراته الدولية الأولى (فازت انجلترا 1-0 السبت).

ومع غياب اللاعبين، تقلصت الخيارات أمام ساوثغيت الذي لجأ إلى خطة 3-4-3 التي لم تسفر عن فعالية لثلاثي خط المقدمة رحيم سترلينغ، هاري كاين وجايدون سانشو.

إلا أن ساوثغيت البالغ 50 عاما اعتبر أن النقص في اللياقة البدنية لعدم خوض اللاعبين مباريات مع انديتهم بسبب انطلاق الدوري نهاية الاسبوع الحالي، كان سببا في الفوارق الواضحة بين أداء انجلترا الهجومي والفعال خلال تصفيات كأس أوروبا 2020 قبل فترة فيروس كورونا المستجد والعقم التهديفي الآن.

وقال: “حال اللاعبين البدنية كانت عاملا مهما، ما كان يجب أن نلعب، الأمر لا يناسب الأندية ولا حتى المنافسات الدولية”.

وتابع: “أنا راض عما قدمه اللاعبون المتواجدون هنا، حصدنا أربع نقاط، الجميع كان يتمنى أن تكون ست نقاط، ولكن مصيرنا في يدنا في المباريات في ويمبلي” في أكتوبر المقبل.

وتصدرت بلجيكا مجموعتها بست نقاط من مباراتين، فيما تحتل انجلترا المركز الثاني برصيد أربع نقاط أمام الدنمارك بنقطة واحدة فيما بقيت أيسلندا خالية الوفاض.

المصدر: “أ ف ب”