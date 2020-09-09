إسرائيل – التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم امس رئيس المجلس الوزاري التشادي عبد الكريم ديبي ورئيس مخابراته أحمد كغاري في مقر رئاسة الوزراء.

وبحث نتنياهو معهما تعيين سفراء وافتتاح ممثليات دبلوماسية بما في ذلك احتمالية افتتاح سفارة تشادية في القدس.

كما تم بحث تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ومنها مكافحة الإرهاب والسايبر والمياه والزراعة.

وقال نتنياهو في مستهل اللقاء: “إن أهم شيء هو أن تنقل تحياتي الحارة إلى والدك وإلى المواطنين التشاديين”.

وأضاف “لقد ذكرتُ علاقاتنا خلال مباحثات السلام التي أجريناها مع الإمارات.. أود تعزيز العلاقات بيننا فأهلا وسهلا بك ويسرني الالتقاء بك”.

إلى ذلك، التقى الوفد التشادي اليوم رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شباط، والقائم بأعمال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء رونين بيريتس، كما عقد الوفد لقاءات مع جهات إسرائيلية أخرى.

المصدر: RT