الولايات المتحدة – خطف كوهي ليونارد نجم أنجلوس كليبرز الأضواء في فوز فريقه على دنفر ناغتس 113-107 ضمن مواجهات نصف نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ونجح ليونارد في صد تسديدة قوية من منافسه جمال موراي بإصبع واحد، وتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي اللقطة كفيديو أو صورة ثابتة ووصفها البعض أنها لقطة ملحمية.

وأحرز ليونارد 23 نقطة كما استحوذ على 14 كرة مرتدة ومرر ست كرات حاسمة، ليتقدم فريقه 2-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في نصف النهائي، وأصبح كليبرز على بعد انتصارين من التأهل إلى نهائي القسم الغربي بدوري الـNBA.

المصدر: eurosport.ru