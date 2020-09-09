ليبيا – بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المغربي ناصر بوريطة التطورات الإقليمية، خاصّة جهود التوصّل لحلٍّ سياسي للأزمة الليبية.

الصفدي ثمّن وفقًا لتغريدة نشرتها وزارة الخارجية الأردنية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جهود المغرب في استضافة جلسات الحوار الليبي، للتوصّل لحلِّ سياسي توافقي بين الأطراف الليبية يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها وأمنها وأمن جوارها، ويحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها ويمنع التدخّلات الخارجية في شؤونها.

وأكّد دعم بلاده لكلّ الجهود المستهدفة بشأن حلّ الأزمة الليبية سياسيًا وتحقيق طموحات الشعب.