ماليزيا – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2020 بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بعد اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد عبر خاصية الفيديو، صباح الخميس، وذلك برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد.

وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد، أيضا على إقامة نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بشكل استثنائي من مباراة واحدة، وليس كما كان سابقا بنظام الذهاب والإياب.

واختار الاتحاد الآسيوي يوم 19 ديسمبر المقبل، موعدا لإقامة النهائي، على أن تستضيفه إحدى دول منطقة غرب آسيا.

المصدر: twitter\AFCCup