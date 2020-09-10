ألمانيا – أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين لكرة المضرب في بيان رسمي اليوم الخميس، إضافة أربع بطولات جديدة إلى جدول مسابقاته في الفترة المتبقية من موسم 2020.

وتستضيف مدينة كولونيا الألمانية بطولتين متتالتيين من فئة 250 نقطة على ملاعب صلبة داخل قاعات، بينما تستضيف سردينيا الإيطالية بطولة على ملاعب رملية بالإضافة لبطولة أخرى داخل القاعات في نور سلطان بكازاخستان.

وحصلت هذه البطولات على رخصة لعام واحد بعد أن وفر اتحاد اللاعبين المحترفين فرصة جني المال ونقاط التصنيف في أعقاب فترة العزل الشامل بسبب فيروس كورونا.

وستقام البطولات الأربع بشرط اتباع إجراءات صحة وسلامة صارمة وتلبية متطلبات السفر الدولي وبطولات اتحاد اللاعبين المحترفين.

وتبدأ البطولة الأولى في كولونيا يوم 12 أكتوبر المقبل وهو اليوم نفسه الذي يشهد انطلاق بطولة سردينيا على ملاعب رملية. وتنطلق بطولة أستانا المفتوحة في نور سلطان في الـ26 من الشهر ذاته.

المصدر: رويترز