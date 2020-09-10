ليبيا – أشاد البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء بجهود المملكة المغربية ومبادرتها في استضافة الأطراف الليبية ودعوتهم للتحاور في المغرب لإيجاد حلٍّ للنزاع الداخلي.

البرلمان الأوروبي نشر البيان، كما نشر رئيس لجنة العلاقات مع الدول المغاربية بالبرلمان الأوروبي أندريو كوزولينو بيانًا رسميًا يعبّر فيه عن تقديره للمبادرة المغربية باستضافة الأطراف الليبية في بوزنيقة وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية.

ونشر ذات المسؤول الأوروبي الرفيع، في تغريدة على حسابه بتويتر، جملة عبّر فيها عن أمله في أن تتمخّض هذه المبادرة المغربية عن نتائج إيجابية في سبيل إيجاد حلّ للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار بين الأطراف.

يذكر أنّ جلسات الحوار الليبي التي كانت قد انطلقت يوم الأحد الماضي بين وفدي مجلس الدولة والبرلمان تواصلت لثلاثة أيام، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحلِّ الخلافات بين الفرقاء الليبيين.