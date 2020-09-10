ليبيا – رفضت تركيا اليوم الخميس القرارات الصادرة عن الجامعة العربية والتي أدانت التدخّلات التركية في الدول العربية وطالبت أنقرة بسحب قواتها من سوريا والعراق وليبيا.

وزارة الخارجية التركية ذكرت في بيان لها نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قالت: “نرفض القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية ضد بلدنا ولا نأخذ قرارات الجامعة العربية ضدّ تركيا على محمل الجدّ”.

ودعت الخارجية الجامعة العربية إلى لعب دور إيجابي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بدلًا من التصرف بتوجيه بعض أعضائها المعادية لتركيا،بحسب البيان.

وتابعت:”تركيا ستواصل بعزم موقفها البنّاء لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، على الرغم من الجهود المناهضة لتلك الدول الداعمة للإرهابيين في سوريا والعراق والمساندة للانقلابيين في ليبيا”.

وكانت جامعة الدول العربية أدانت أمس الأربعاء التدخّلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مطالبة أنقرة بسحب قواتها من سوريا والعراق وليبيا.